Apreendidos 123 quilos de pescado na Ilha de São Miguel

A Guarda Nacional Republicana do Açores, apreendeu 123 quilos de pescado, em duas ações de fiscalização, na Ilha de São Miguel.

Durante uma ação de patrulhamento à orla costeira, no âmbito da prevenção e fiscalização do exercício da pesca lúdica, os militares abordaram um homem de 42 anos e no decorrer da abordagem viram que o suspeito estava na posse de quatro quilos de moluscos gastrópodes (lapa-mansa). As lapas apreendidas foram devolvidas ao habitat natural.

Na segunda ação, no âmbito de uma fiscalização destinada ao cumprimento das normas da primeira venda de pescado fresco, os militares da GNR fiscalizaram um veículo de transporte de mercadorias, fora da área da Lota, e constataram que no seu interior estavam 119 quilos de pescado fresco, nomeadamente das espécimes de Peixão, Boca-negra, Alfonsim, Cântaro e Safio e procedeu-se à sua apreensão.

Um de homem de 42 anos foi identificado e foi elaborado o respetivo auto de contraordenação, punível com coima até 37.500 euros.

Decorrente da ação, 100 quilos do pescado apreendido foram doados a uma instituição de solidariedade social do concelho da Ribeira Grande, após estarem asseguradas as condições de salubridade, sendo que o restante pescado apreendido foi submetido à primeira venda, obrigatoriamente realizada em lota por sistema de leilão.