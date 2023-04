MP de Coimbra ainda não recebeu queixas contra investigadores acusados de assédio

O Ministério Público (MP) de Coimbra ainda não recebeu qualquer denúncia contra os dois investigadores do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins, depois de três investigadoras os terem acusado de assédio e violência sexual.

Em declarações à agência Lusa, o MP informa que não recebeu "nenhuma denúncia em relação aos dois visados: os doutores Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins. Sobre denúncias contra outros investigadores do CES, sem nomes concretos não temos maneira de averiguar".

Como tudo indica que se trata de crimes semipúblicos, o MP adiantou que não irã avançar com qualquer inquérito sobre a matéria:

"À partida, sem a queixa dos respetivos titulares, não iremos oficiosamente iniciar qualquer inquérito".

Três investigadoras que passaram pelo CES denunciaram situações de assédio e violência sexual por parte destes membros do centro de estudos, num capítulo do livro "Má conduta sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade", publicado pela editora internacional Routledge.

As autoras do capítulo, a belga Lieselotte Viaene, a portuguesa Catarina Laranjeiro e a norte-americana Myie Nadya Tom, estiveram no CES como investigadora de pós-doutoramento (com uma bolsa Marie Curie) e estudantes de doutoramento, respetivamente.

Os investigadores Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins foram suspensos de todos os cargos que ocupavam no centro de estudos até ao apuramento de conclusões por parte da comissão independente constituída para averiguar as acusações.

Ambos os investigadores negaram as acusações.