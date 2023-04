Suíça. Doze anos de prisão para português detido por burla

Um português de 61 anos foi detido na Suíça na sequência da emissão de um Mandado de Detenção Europeu pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santarém.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informa que "a extradição surge na sequência da prática de 25 crimes de Burla qualificada e 3 crimes de falsificação ou contrafação de documento, cometidos nos anos de 2004 e 2005, em várias zonas do País".

O primeiro caso ocorreu em Torres Novas, "constituindo o modus operandi do suspeito a contrafação de cheques visados, de uma instituição bancária nacional, titulados por duas empresas, uma do ramo farmacêutico e outra dos seguros, altamente credíveis, e recorrendo aos classificados de jornais, em concreto as promoções de venda de veículos por particulares, selecionava as vítimas, aferindo o perfil mais adequado ao logro e após contacto telefónico, onde transmitia imagem de credibilidade, seguia-se o contacto pessoal onde concretizava junto das mesmas a compra das viaturas, recebendo aquelas como forma de pagamento, cheques contrafeitos com o valor da venda".

O homem atuou em coautoria com outro cidadão nacional, "ambos contando com a cumplicidade de outros dois indivíduos, tendo-se apurado e identificado a aquisição fraudulenta de 14 viaturas topo de gama, recuperadas na região do Grande Porto e entregues aos ofendidos", informou ainda a autoridade.

A PJ deslocou-se à Suíça, onde o homem foi detido pelas autoridades locais, e entregou o cidadão nos Serviços Prisionais, para cumprimento de pena de 12 (doze) anos de prisão efetiva, em que foi condenado.