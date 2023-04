Santarém. Jovem de 18 anos detido por roubo e sequestro

Um jovem de 18 anos foi detido, em Santarém, no passado dia 13 por suspeitas de um roubo com sequestro.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adianta que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pela Secção do Entroncamento do DIAP de Santarém, deu cumprimento a um mandado de busca que permitiu deter o suspeito fora de flagrante delito.

"Os factos imputados ao suspeito, ocorreram em meados do ano transato, durante a madrugada, na cidade do Entroncamento", explica a autoridade.

O jovem, "atuando em grupo e fazendo-se transportar numa viatura automóvel, abordou a vítima, pessoa jovem, coagindo-o a entregar os valores monetários que possuía". Contudo, não satisfeitos, o grupo obrigou a vítima a indicar a localização da sua residência.

"Nesta, os assaltantes apropriaram-se de um aparelho de telemóvel, de valores monetários e do cartão multibanco, forçando a vitima deslocar-se a uma ATM e a levantar todo o saldo da sua conta, apropriado pelo agora detido", escreve ainda a PJ.

O jovem, que já tinha antecedentes por outros crimes com violência, foi presente a juízo de instrução criminal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.