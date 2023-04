Associação de ucranianos prepara manifestação durante visita de Lula da Silva

A Associação de Ucranianos em Portugal está a preparar uma carta para entregar a Lula da Silva durante a sua visita a Portugal e admite a realização de uma manifestação para mostrar indignação.

A informação foi avançada pelo Pavlo Sadokha, responsável da organização, em declarações à agência Lusa:

"A comunidade ucraniana está a preparar uma carta que vai entregar, quando [o Presidente] Lula [da Silva] visitar Portugal no 25 de abril e também estamos a pensar em fazer uma manifestação, cujo local ainda não determinámos, para demonstrarmos a nossa posição. Não concordámos com o que Lula disse".

O mesmo disse esperar "que o Presidente Marcelo [Rebelo de Sousa] e o primeiro-ministro, António Costa, tentem mudar esta posição do Presidente Lula".

Recorde-se que no sábado o Presidente brasileiro disse que os Estados Unidos deviam para de "encorajar a guerra" na Ucrânia e que a União Europeia devia "começar a falar de paz".

"Os Estados Unidos devem parar de encorajar a guerra e começar a falar de paz, a União Europeia deve começar a falar de paz", referiu, no final de uma visita à China.

Para Sadokha, este discurso mostra apoio aos regimes totalitários como a Rússia e a República Popular da China.

"Ontem [domingo] assistimos a várias declarações de vários partidos [portugueses] e não percebemos esta posição do PS. Eles concordam com as declarações de Lula", disse, lembrando que, "até agora", os partidos políticos portugueses ajudaram a Ucrânia.