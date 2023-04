Temperaturas acima dos 30 graus: Vinte e dois concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso, esta segunda-feira, vinte e dois concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém e Castelo Branco apresentam, devido perigo máximo de incêndio rural.

Outros 50 concelhos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda Viseu, Vila Real e Bragança têm também risco muito elevado de incêndio.

O perigo de incêndio muito elevado vai manter-se pelo menos até quinta-feira, tendo em conta as previsões da temperatura do ar, da humidade relativa, da velocidade do vento e da quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

No continente, o céu estará pouco nublado com as temperaturas mínimas a oscilar entre os 8 graus celsius (em Bragança) e os 15 (em Portalegre, Faro e Porto) e as máximas entre os 23 (na Guarda) e os 33 (em Santarém e Setúbal).