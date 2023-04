Seis adultos e uma criança mortos a tiro no México

Sete pessoas e uma criança foram mortas no sábado por um grupo armado que invadiu o parque aquático de La Palma, no estado mexicano de Guanajuato.

A polícia "chegou ao local onde encontrou invólucros de cartuchos e corpos de três mulheres, três homens e uma criança de sete anos de idade", informou o município de Cortazar.

De acordo com o comunicado, há ainda um ferido grave.

Segundo o proprietário de La Palma, o grupo armado fugiu e "levou as câmaras de segurança e o monitor".

O Exército mexicano e as autoridades locais lançaram uma operação em todas as estradas que conduzem ao município, com recurso a helicóptero.

Segundo informações avançadas nas redes sociais, pelo menos vinte pessoas entraram no parque aquático e atacaram várias pessoas com armas de fogo.