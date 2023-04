O Benfica voltou a perder, este sábado. O jogo contra o Chaves, que contava para a 28.ª jornada da Primeira Liga, ficou por 1-0.

Foi aos 90+4 minutos que Issah Abass, do Desportivo de chaves, fez o único golo da partida.

Com este resultado, as contas do campeonato ficam em aberto.