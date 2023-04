Guerra. Número de mortos em ataques com mísseis russos em Sloviansk sobre para 11

O mais recente balanço das autoridades ucranianas do ataque com mísseis russas na cidade de Sloviansnk, no leste da Ucrânia, na sexta-feira, dá conta de 11 mortos.

Este sábado, a Força Aérea Ucrânia disse, de acordo com a imprensa internacional, que o país terá, em breve, armas para tentar impedir ataques russos, como o de sexta-feira – deverão chegar, dos Estados Unidos, com o sistema de defesa aérea 'Patriot'.

Ainda não se sabe exatamente quando o sistema será usado, mas o porta-voz da força aérea ucraniana, Yuriy Ihnat, disse que o público saberia "assim que a primeira aeronave russa for abatida".