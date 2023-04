TAP. Luís Rodrigues vai olhar "com carinho" para tema dos cortes salariais

Luís Rodrigues, o novo presidente do Conselho de Administração e presidente executivo da TAP, afirmou que vai olhar para o dossiê sobre os cortes salariais “com carinho”.

"Eu não conheço o dossiê, portanto tenho de olhar para aquilo com carinho, tenho de olhar para aquilo com detalhe, tenho que falar com toda a gente, com os sindicatos em particular, e depois seguiremos em conjunto”, disse Luís Rodrigues, esta sexta-feira de manhã, em declarações aos jornalitas, acrescentando ainda que tem a certeza de que a administração e os trabalhadores estão "todos do mesmo lado".

"Eu tenho a certeza de uma coisa, estamos todos do mesmo lado. Estamos todos do mesmo lado, queremos todos o mesmo e é por isso que vamos trabalhar", frisou.

"Cheguei aqui hoje, não estou registado, vou falar com eles logo na primeira oportunidade e abordaremos todos os temas que tiverem de ser abordados, sem tabus, e eu tenho a mesma esperança de que eles, que é resolver isto o mais depressa possível, o melhor possível", continuou, frisando que vai ter de olhar para os dossiês "com carinho".