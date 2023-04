Arsenal sob pressão

O líder Arsenal passou por dificuldades frente ao Liverpool (2-2) e perdeu pontos para o Manchester City. O atual campeão inglês goleou (4-0) o último classificado, Southampton, com mais uma grande exibição de Haaland, que marcou dois golos, e reduziu a diferença para os gunners, e caso vença o jogo que tem em atraso fica a escassos três pontos do líder. A luta pelo terceiro lugar entre o Manchester United e o Newcastle é outro ponto de interesse, os dois clubes estão empatados. As quatro equipas vão entrar na fase decisiva (faltam oito jogos) sem margem de erro. É a Premier League ao seu melhor nível. Já em Itália, o Nápoles voltou às vitórias e está cada vez mais perto do título na Serie A, onde a Lazio confirmou o segundo lugar à frente da surpreendente Roma de José Mourinho. As equipas de Milão continuam a afundar-se. Em Espanha, a inesperada derrota do Real Madrid em casa frente ao Villareal (2-3), praticamente entregou o título ao Barcelona. A cabeça dos merengues estava na Liga dos Campeões e deram-se mal com isso. Por fim, em França, após duas derrotas consecutivas, o PSG voltou à vitórias, mas a vantagem não é confortável até porque na próxima jornada recebe o Lens, segundo classificado.