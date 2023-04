INE. Atividade turística continua a atingir valores recorde

O setor do alojamento turístico registou 1,7 milhões de hóspedes (+33%) e 4 milhões de dormidas (+38,5%) em fevereiro, valores que correspondem a 245,7 milhões de euros de proveitos totais (+60,3%) e 179,5 milhões de euros de proveitos de aposento (+62%), revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira.

“Comparando com fevereiro de 2020, quando ainda não se observavam em Portugal efeitos significativos da crise pandémica, registaram-se aumentos de 26,4% nos proveitos totais e 30,3% nos relativos a aposento”, detalha o INE.

O gabinete de estatística revela ainda que o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 36,3 euros e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 79,3 euros (+49,5% e +16,7% face a fevereiro de 2022, respetivamente). Em relação a fevereiro de 2020, o RevPAR aumentou 27,3% e o ADR cresceu 22,4%.

Ainda no que diz respeito ao mês em análise, entre os municípios com maior representatividade no total de dormidas, destaca-se Albufeira, que continuou a apresentar redução das dormidas face a 2020 (-21,4%), tanto de residentes (-31,1%) como de não residentes (-19,3%).

Fazendo as contas aos primeiros três meses do ano, as dormidas totais cresceram 52,9% (+27,2% nos residentes e +70,6% nos não residentes), a que corresponderam aumentos de 75,6% nos proveitos totais e de 77,9% nos relativos a aposento. Comparando com o mesmo período de 2020, registaram-se acréscimos de 23,7% e 26,9%, respetivamente.

Considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), nos primeiros dois meses do ano, registaram-se 3,3 milhões de hóspedes e 8,1 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 47,6% e 50,7%, respetivamente. Comparando com o mesmo período de 2020, as dormidas aumentaram 5,7% (+4,2% nos residentes e +6,5% nos não residentes).