Guerra. Ucrânia pede caças F-16 à França

A Ucrânia pediu à França, através do comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valerii Zaluzhnyi, o envio de caças F-16, no âmbito da guerra.

O responsável pediu, pessoalmente, os aviões ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas francesas, Thierry Burkhard, que está de visita à Ucrânia.

"A França concordou em continuar a cooperação e manter o diálogo no futuro. Da nossa parte, as Forças Armadas ucranianas estão prontas para partilhar com aliados a experiência na condução de uma guerra em larga escala", relatou Zaluzhnyi.