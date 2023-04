Treinador do Al Nassr vai deixar o clube

O treinador do Al Nassr, Rudi Garcia, vai deixar o clube por acordo mútuo.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo clube através de uma publicação na rede social Twitter.

"O Al Nassr pode anunciar que o treinador principal, Rudi Garcia, deixou o clube por mútuo acordo. A direção e toda a gente no Al Nassr gostaria de agradecer ao Rudi e à sua equipa técnica pelo seu trabalho dedicado durante os últimos oito meses", lê-se na nota partilhada.

