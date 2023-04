Secretário-geral da ONU criticado em documentos secretos dos EUA

Os Estados Unidos parecem acreditar que o secretário-geral da ONU, António Guterres, está "demasiado disposto" a aceitar os interesses russos, lê-se numa notícia da BBC, que cita documentos secretos norte-americanos sobre a Ucrânia.

Segundo a notícia da cadeia britânica, António Guterres estaria tão interessado em preservar o acordo, assinado pela Rússia e pela Ucrânia após intervenção internacional, sobre o transporte de cereais que parecia "disposto a aceitar" as exigências russas.

"Guterres salientou os esforços para melhorar a capacidade de exportação por parte da Rússia (...) mesmo que isso envolvesse entidades ou indivíduos russos sancionados", escreve a BBC, citando os tais documentos confidenciais.

A avaliação que consta no ficheiro, segundo a BBC, indica que as atitudes do líder da ONU estavam "a minar os esforços mais amplos para responsabilizar Moscovo pelas ações na Ucrânia".

Por outro lado, a mesma notícia refere que "funcionários da ONU [não identificados] estão claramente descontentes com a interpretação norte-americana dos esforços de Guterres", e sublinham que o secretário-geral sempre foi claro na sua "oposição à guerra".

Recorde-se que esta notícia surge na sequência de, na última semana, terem sido publicados nas redes sociais vários documentos militares e dos serviços de informações norte-americanos relacionados com a invasão da Ucrânia, mas cuja autenticidade não foi confirmada.