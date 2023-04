INE. Inflação desacelerou para 7,4% em março

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC), ou taxa de inflação, diminuiu para 7,4% em Portugal no mês de março, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira.

Trata-se de uma descida de 0,8 pontos percentuais, em fevereiro a taxa estava nos 8,2%.

“A variação mensal do IPC foi 1,7% (0,3% no mês precedente e 2,5% em março de 2022). A variação média dos últimos doze meses foi 8,7% (8,6% em fevereiro)”, lê-se na nota do INE.

Em Portugal é a quinta desaceleração consecutiva da taxa de inflação.