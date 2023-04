Coreia do Norte lança novo míssil balístico

A Coreia do Norte lançou esta quinta-feira um míssil balístico que caiu nas águas entre a Península Coreana e o Japão.

As autoridades japoneses foram obrigadas a ordenar aos residentes de uma ilha que se refugiassem, como precaução.

Os Chefes de Estado Maior da Coreia do Sul disseram que o míssil, lançado de perto da capital norte-coreana, Pyongyang, se tratava de uma arma de médio ou longo alcança mas não indicaram a distância percorrida.

Os mesmos adiantaram que o país reforçou a sua vigilância e que mantém uma prontidão em estreita coordenação com os Estados Unidos (EUA).

Apesar de inicialmente o Governo japonês ter ordenado aos habitantes da ilha de Hokkaido que procurassem abrigo, rapidamente retiraram essa ordem.

Recorde-se de que em outubro o Japão já tinha emitido uma ordem de evacuação semelhamnte, quando um míssil norte-coreano de alcance intermédio sobrevoou o país.

Este mais recente lançamento surge depois do líder norte coreano, Kim Jong-un, ter prometido melhorar o arsenal nuclear do país de forma mais "prática e ofensiva".

Este ano, que ainda só vai com quatro meses, a Coreia do Norte lançou cerca de 30 mísseis, em resposta a exercícios militares conjuntos dos EUA com a Coreia do Sul, que encara como um ensaio para uma invasão.

Por outro lado, responsáveis sul-coreanos e norte-americanos já vieram dizer que os simulacros são de natureza defensiva e que foram organizados para responder à crescente ameaça militar da Coreia do Norte.