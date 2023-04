Incêndio deflagra em zona de barracas em Almada

Um incêndio deflagrou numa zona de barracas no Bairro do Matadouro, próximo do Hospital Garcia de Orta, em Almada, na tarde desta quarta-feira, mas não há registo de feridos, avança o JN.

O alerta foi dado às 16h44.

O incêndio está extinto e em fase de resolução, de acordo com a Proteção Civil.

No local estiveram 25 elementos dos bombeiros de Almada, Cacilhas e Trafaria apoiados por dez viaturas, bem como a GNR e a Proteção Civil.