Lopetegui e FC Porto chegam a acordo em processo judicial

Julen Lopetegui e o FC Porto chegaram a acordo esta quarta-feira no Palácio da Justiça, no Porto, na sequência do processo da indemnização de 791.839,77 euros reclamada pelo técnico, avança o Maisfutebol.

O processo estava relacionado com encargos com acertos de IRS na altura em que Lopetegui estava no comando técnico do FC Porto.

A mesma fonte explica que o espanhol queria ser abrangido por um regime fiscal especial, o que não foi aceite pela Autoridade Tributária (AT), dessa forma o técnico teve de se submeter ao regime geral de IRS e entendeu que, dada a situação, a SAD dos dragões deveria pagar aquele valor ou parte dele.

No último Relatório e Contas da SAD do FC Porto, constava o diferendo com Lopetegui e a administração dos dragões recusava a obrigação de ter de pagar qualquer valor.

"No entendimento da FCP SAD, a factualidade invocada pelo Autor não corresponde à verdade pelo que a mesma será devidamente impugnada, e bem assim (sem prejuízo de adoção de outras linhas de defesa adequadas e aplicáveis) considera a FC Porto SAD que o crédito invocado se encontra prescrito", lê-se no documento.