CP. Suprimidos 88 comboios até às 12h00

Até as 12h00 desta quarta-feira, as greves na CP – Comboios de Portugal levou à supressão de 88 dos 561 comboios programados.

De acordo com dados oficiais da empresa à Lusa, a CP tinha 31 comboios programados no serviço de longo curso, sendo que três foram suprimidos (9,7%). Por outro lado, realizaram-se 99 comboios dos 134 programados no serviço regional.

No que diz respeito aos de Lisboa, 37 (13,6%) dos comboios previstos foram suprimidos, realizaram-se assim, 235. No Porto, a percentagem de supressão foi mais baixa (8,3%), tendo sido efetuados 100 comboios.

A greve, a partir de dia 30 de abril, será a partir da oitava hora de serviço.