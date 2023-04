Millie Bobby Brown anuncia noivado com filho de Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown, de 19 anos, anunciou recentemente que está noiva de Jake Bongiovi – um dos quatros filhos do cantor Jon Bom Jovi.

A atriz, conhecida internacionalmente pelo seu papel na série de sucesso da Netflix “Stranger Thinks”, partilhou uma publicação no Instagram, na terça-feira, em que aparece com o namorado e com um anel de noivado.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi namoram desde 2021.