Rússia aprova convocação para recrutas via sistema eletrónico

A câmara alta do parlamento russo aprovou esta quarta-feira um projeto de lei que permite às autoridades emitir convocatórias para recrutas e reservistas através de um sistema eletrónico.

A votação no Conselho da Federação foi a etapa necessária antes do projeto seguir para a assinaura de Vladimir Putin.

Os deputados da câmara baixa do parlamento russo, a Duma, já tinham aprovado a medida na terça-feira, numa altura em que os militares do país se preparam para uma anunciada contraofensiva ucraniana, manobra que os aliados ocidentais de Kyiv acreditam que possa acontecer nas próximas semanas.

As regras que agora vigoram na Rússia obrigam à entrega presencial de notificações aos recrutas e reservistas, sendo que, no passado, muitos russos elegíveis evitavam a receção do documento ao manter-se longe da morada de registo.

Com este novo projeto lei, os avisos emitidos poderão continuar a ser enviados por correio mas serão considerados válidos a partir do momento em que estejam no portal estadual de serviços eletrónicos.

Os destinatários que não comparecerem à chamada ficarão proibidos de deixar a Rússia, com as cartas de condução suspensas e serão ainda impedidos de vender as suas casas e outros bens pessoais.