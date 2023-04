Metro de Lisboa. Linhas Verde e Amarela vão ter interrupções temporárias até julho

As linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa vão ter interrupções temporárias entre este mês de abril e junho.

A informação foi avançada pela empresa, que justificou as interrupções com as obras do plano de expansão.

Entre 15 e 26 de abril a linha Verde estará encerrada no troço entre a estação de Telheiras e Alvalade e nos dias 29 e 30 de abril a linha Amarela vai estar interrompida entre a Cidade Universitária e o Rato.

Entre 2 de maio e 7 de julho vai estar encerrada a estação de Telheiras, na linha Verde, e o troço entre Campo Grande e Cidade Universitária, na linha Amarela.

As interrupções aconteceu no âmbito do plano de expansão da rede do Metro de Lisboa para prolongar aquelas linhas, estando previstos trabalhos para os próximos três meses.

A circulação voltará ao normal a 8 de julho.