Castelo Branco. SEF detém homicida procurado pela Interpol

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve em Castelo Branco um cidadão estrangeiro, de 34 anos, acusado do crime de homicídio no Paquistão.

O detido tinha um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades paquistanesas, “sobre o qual pendia uma indicação Interpol com vista à sua captura e detenção para efeitos de extradição, pela prática do crime de homicídio”, lê-se no comunicado do SEF.

Os crimes ocorreram em 2017, em Sargodha, no Paquistão, quando o homem, agora detido, “motivado por anteriores desavenças com a vítima, provocou a sua morte, com recurso a arma de fogo”.

O detido será agora presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para validação da detenção e eventual aplicação de medidas de coação a que ficará sujeito enquanto aguarda o decurso do respetivo processo de extradição.