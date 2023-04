Atriz da série Detetive Zombie encontrada morta em casa

Jung Chae-yul, uma atriz sul-coreana de 26 anos, conhecida pelo seu papel na série Detetive Zombie, foi encontrada morta em sua casa.

“A nossa Chae-Yul era muito trabalhadora. Era uma amiga boa e sincera. É difícil descrever em palavras o quão incrível era como atriz”, disse o presidente da agência que geria a sua carreira, de acordo com a imprensa internacional.

Ainda não são conhecidas as causas da morte da atriz, que também era modelo.

Alguns dos seus trabalhos conhecidos, para além da séreie de sucesso, são “K-Pop Not Done My Best” e “Deep”.