Pequim impõe Zona de Exclusão Aérea a norte de Taiwan no domingo

Pequim vai impor no próximo domingo uma Zona de Exclusão Aérea durante 27 minutos a norte da ilha de Taiwan devido a "atividades espaciais" que restringem a passagem de aviões, disse hoje o Ministério dos Transportes de Taipé.

As restrições vão prolongar-se durante 27 minutos, das 09:30 às 09:57 de domingo (das 01:30 às 01:57 de domingo em Lisboa).

Pequim tinha inicialmente pedido um encerramento durante um período de três dias, mudando mais tarde os planos após a rejeição de Taipé.

O anúncio de Taiwan (República da China) ocorre após as manobras do Exército de Libertação Popular da República Popular da China no Estreito da Formosa e que simularam ataques à ilha nacionalista, cuja soberania é reclamada por Pequim desde o final da guerra civil de 1949.

O estabelecimento da Zona de Exclusão Aérea não parece estar ligada aos últimos exercícios militares, que terminaram na passada segunda-feira, tendo o Ministério dos Transportes de Taipé sublinhado que Pequim vai levar a cabo "atividades espaciais" não especificadas.

Mesmo assim, Taiwan refere que a área em questão está localizada em "zonas de convergência de muitas rotas internacionais".

Anteriormente, o Ministério dos Transportes de Taiwan informou a República Popular da China que o "encerramento" do espaço aéreo durante três dias podia "causar riscos desnecessários aos voos na região", assim como iriam "prejudicar os direitos e interesses da aviação internacional".