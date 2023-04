Trump diz que será candidato a presidente dos EUA, mesmo se for condenado

Trump diz que será candidato a presidente dos EUA, mesmo se for condenado

As declarações foram feitas numa entrevista à cadeia de televisão Fox News, a primeira após as acusações relacionadas com pagamentos feitos à atriz pornográfica Stormy Daniels para comprar o seu silêncio sobre uma relação sexual mantida entre ambos.