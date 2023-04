Centros comerciais. 35% das compras nas lojas são realizadas ao fim-de-semana

Nos primeiros três meses deste ano, mais de um terço das compras (35%) realizadas com cartões nas lojas dos centros comerciais foram realizadas ao fim-de-semana (sábado e domingo).

Esta é uma das principais conclusões do estudo desenvolvido pela REDUNIQ Insight para a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), que diz ainda que 33% das compras nas lojas dos centros comerciais foram realizadas no período pós-laboral (após as 18 horas).

Neste primeiro trimestre, a faturação das lojas cresceu 16% em relação ao mesmo período de 2022 e 25% comparado com 2019. E a compra média por cliente (ticket médio) nas lojas situou-se nos 34,3 Euros e o gasto médio mensal por cliente cifrou-se nos 67 euros.

Em termos setoriais, neste período, 30% do total de faturação registada é relativa à categoria moda. Além disso, 29% foi gasto em supermercados, 14% em eletrodomésticos & tecnologia e 10% em restauração.