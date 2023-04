Hospital de Faro. Médica que denunciou negligência afastada porque "nenhum cirurgião a quer tutelar"

A médica que apresentou queixa junto da Polícia Judiciária sobre 11 casos de alegados erros ou negligência médica no serviço de cirurgia do Hospital de Faro terá sido afastada daquela unidade de saúde no Algarve.

O diretor do serviço de cirurgia, Martins dos Santos, emitiu uma nota interna na qual dava conta de que Diana Pereira só poderá exercer "medicina tutelada" e que ali "não exercerá mais" uma vez que nem o próprio, "nem nenhum dos cirurgiões a quer tutelar", avançou o jornal Público.

Em declarações ao mesmo jornal, a médica respondeu: "Eu própria também não quero trabalhar num hospital deste tipo. Quando fiz a queixa, a minha intenção era despedir-me de seguida, mas depois achei que não poderia ser prejudicada por toda esta história. Fico à espera da posição da Ordem dos Médicos".

Recorde-se que o caso já resultou em vários inquéritos, levados a cabo por entidades distintas. A Ordem dos Médicos, a ERS, a IGAS e o Ministério Público já estão a investigar os 11 casos denunciados por Diana Pereira.