Universidade de Coimbra. Boaventura Sousa Santos acusado de assédio sexual

O sociólogo e professor Boaventura Sousa Santos foi acusado de assédio sexual e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra confirmou que está a investigar as denúncias de três investigadoras, que passaram por aquela instituição, publicadas no livro ‘Sexual Misconduct in Academia’, lançado no mês passado no Reino Unido pela prestigiada editora académica Routledge.

As investigadoras, duas estrangeiras e uma portuguesa, não mencionam nomes nos seus relatos, mas a identificação parece ser clara e o CES decidiu mesmo abrir um inquérito.

Boaventura Sousa Santos, diretor emérito do CES, disse ao Diário de Notícias que a acusação é "uma distorção e uma falsificação da realidade" e lamentou estar a ser vítima da cultura de "cancelamento", acrescentando que o artigo das investigadoras é "ataque ad hominem em que o mundo académico começa a ser fértil".

Outro dos visados nas denúncias das três mulheres será o antropólogo Bruno Sena Martins, investigador do quadro do CES.

A instituição académica, embora não seja nomeada no livro, ‘reconheceu-se’ nos relatos e esclareceu, através de um comunicado, que "decidiu averiguar a fundamentação das alegações produzidas" e que "irá constituir num curto prazo uma comissão independente à qual caberá a identificação de eventuais falhas institucionais e a averiguação da ocorrência das eventuais condutas antiéticas referidas naquele capítulo".