Juíz Carlos Alexandre 'troca' TCIC pelos Tribunais da Relação

O juíz Carlos Alexandre foi graduado como desembargador e vai trocar o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) pela Relação, no verão.

O plenário do órgão de gestão e disciplina dos juízes aprovou, esta terça-feira, o parecer do júri do concurso de acesso aos Tribunais da Relação, com Carlos Alexandre a ficar em terceiro lugar de 116 nomes.

A candidatura do magistrado, de 62 anos, foi submetida em outubro de 2022, depois de quase 20 anos como juiz de instrução no TCIC.

Carlos Alexandre é o quarto magistrado mais antigo na categoria de juíz de direito, com mais de 37 anos de serviço.