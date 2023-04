Nova Academia do Vitória de Guimarães já está em andamento

O processo para a construção da nova academia do Vitória está em andamento e os documentos que deram entrada na Câmara Municipal de Guimarães há cerca de três anos já foram analisados. O clube aguarda agora que todas as questões burocráticas sejam concluídas e que as alterações ao Plano Diretor Municipal sejam feitas, explica A Bola.

"Esta direção do Vitória tem um projeto para o atual complexo desportivo e a informação que nos chega é que estão a desenhar uma proposta concreta para chegar à autarquia que neste tipo de assuntos deve estar envolvida", disse recentemente Nélson Felgueiras, vereador do Desporto em Guimarães.

A nova academia terá diferentes espaços, tanto para o futebol profissional, como para a formação, com vários campos de treino e ainda um mini estádio. A estes estão associados balneários, gabinetes para equipas técnicas, departamento médico, ginásios e outras valências, revela o jornal desportivo.

A academia do Vitória incluirá quartos, salas de estudo e de lazer e uma parte de serviços, com cozinha, cantina e bar. Há também uma área administrativa, com escritórios, sala reuniões e um auditório.