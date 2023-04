GNR deteve dois homens pelo furto de 240 quilos de cortiça em Castelo Branco

O Comando Territorial de Castelo Branco, no dia 5 de abril, deteve dois homens de 50 e 21 anos, por furto de cortiça, no concelho de Castelo Branco.

Na sequência de uma denúncia a dar conta de um alegado furto de cortiça, os militares da GNT deslocaram-se para o local e, nas imediações, detetaram uma viatura com cortiça no seu interior.

Durante a ação foi efetuada uma abordagem aos suspeitos tendo-se apurado que os homens se encontravam a furtar a cortiça, motivo pelo qual foram detidos.

Foram ainda apreendidos uma viatura, dois machados, 240 quilos de cortiça e 0,62 gramas de haxixe (uma dose).

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco. A cortiça foi devolvida ao legitimo proprietário.

Durante a ação, que contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental e do Núcleo de Investigação Criminal de Castelo Branco, foi elaborado um auto de contraordenação por consumo de estupefacientes