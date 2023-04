Cinco pessoas morreram em tiroteio no Kentucky

Pelo menos cinco pessoas morreram esta segunda-feira na sequência de um tiroteio num edifício bancário em Lousville, no estado do Kentucky, nos Estados-Unidos.

O atiradorestá entre as vítimas mortais, embora as causas da morte não sejam claras.

Segundo a BBC, foram ainda transportados seis feridos para unidades hospitalares, sendo um deles uma gente policial, escreve o The Independent.

Pelas 14h30 (hora de Lisboa), as autoridades confirmaram que havia "um atirador ativo" e pediram à população para se manter afastada da área.

We are confirming reports of an active aggressor in the 300 block of East Main. Please stay out of the area. There are multiple casualties.