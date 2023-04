Marcelo. "Não faz sentido, neste momento, falar em dissolução"

Para o Presidente da República "não faz sentido, neste momento, falar em dissolução" do Governo. Esta é a reação de Marcelo Rebelo de Sousa, após o primeiro-ministro ter considerado "gravíssimo" o email que o ex-secretário de Estado Hugo Mendes enviou à presidente executiva da TAP sobre si.

"O que faz sentido é o Governo governar bem", esclareceu, em declarações aos jornalistas, em Murça, Vila Real, tentando "evitar situações que aos olhos dos portugueses sejam um desgaste mais das instituições".

Uma dissolução do Governo, de acordo o Presidente, "significava uma paragem de quatro meses na vida económica, da aplicação dos fundo", e não faria sentido "neste que é um ano decisivo em termos de fundos europeus".

"É natural que as oposições, nomeadamente as oposições à direita, insistam, por causa deste erro, daquele erro, deste erro, daquele episódio", explicou Marcelo, sublinhando ainda que "importa para a oposição explicar que é a alternativa".

Na ótica do chefe de Estado, "o Presidente não é refém da oposição", nem "o Presidente é refém do Governo".

Sobre a gestão da TAP, o Presidente denota ser "um tema sensível, em que se deve apurar tudo o que aconteceu", mas ainda sensível "em termos internos e externos".

"Eu acho que não saiu bem, aos olhos dos portugueses, a ideia de haver uma iniciativa reunindo deputados, Governo e gestão da TAP para preparar o que seria a intervenção parlamentar", frisou, fazendo uma comparação: "Era o mesmo que um professor fazer uma preparação de um exame com os alunos que vai examinar". De acordo com Marcelo, "foi um desgaste desnecessário para as instituições".

Sobre o pedido de alteração do voo do Presidente quando estava em Maputo, divulgado num e-mail de Hugo Mendes, Marcelo volta a frisar que nunca lhe "passaria pela cabeça essa ideia que seria estúpida e egoísta". "Estúpida porque só um político muito estúpido ia sacrificar 200 pessoas por causa de partir um dia mais cedo ou um dia mais tarde", denotou, "e egoísta porque era por 24 horas?", questionou ainda.