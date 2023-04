Miguel Oliveira regressa à competição no GP das Américas

Miguel Oliveira vai voltar à competição no Grande Prémio das Américas, terceira ronda do Mundial de MotoGP, que se realiza no próximo fim de semana em Austin, nos Estados Unidos.

O português falhou o GP da Argentina devido a uma lesão na perna direita sofrida após ser abalroado por Marc Márquez no Grande Prémio de Portugal, em Portimão.

"Miguel Oliveira, que sofreu uma infeliz lesão na ronda caseira há menos de três semanas, está pronto para regressar esta semana e viajar para os EUA. Contudo, precisa de passar o teste médico na quinta-feira e ser declarado apto para a corrida", lê-se no comunicado da RNF Aprilia, equipa do piloto.

O piloto diz estar "obviamente entusiasmado" com a viagem para os Estados Unidos.

"Foi uma pena ter falhado o GP da Argentina [segunda prova do campeonato], mas estou ansioso por voltar a trabalhar com a equipa e voltar a descobrir a mota nesta pista", frisou.

Miguel Oliveira tem como objetivo conquistar pontos em Austin. O GP das Américas é a terceira de 21 provas do calendário de 2023.

Após duas rondas já disputadas, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) lidera o campeonato de MotoGP, com 50 pontos. Miguel Oliveira é, por seu turno, 19.º com três pontos.