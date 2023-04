Greve da CP suprime 59 comboios até às 8h

A greve da Comboios de Portugal levou hoje à supressão de 59 dos 252 comboios programados até às 8h, a maior parte nos Urbanos de Lisboa e serviço Regional, segundo a CP.

Entre as 00h00 e as 8h, dos 113 comboios programados nos Urbanos de Lisboa foram suprimidos 25 (22,1%), nos Urbanos do Porto dos 52 programados foram suprimidos seis (11,5%) e nos Urbanos de Coimbra cumpriram-se metade das oito ligações previstas.

No serviço Regional estavam programados 67 comboios e foram suprimidos 23 (34,3%) e, no Longo Curso, apenas não circulou um dos 12 comboios estipulados.

Vários sindicatos deram início no dia 28 de março a novas greves no setor ferroviário, que abrangem a Infraestruturas de Portugal (IP) e a CP, até ao final deste mês.

Depois de vários dias de greve entre as 00:00 e as 2h e de um dia inteiro na passada quinta-feira, até 30 de abril a paralisação na IP e na CP será a partir da oitava hora de serviço.