Páscoa. Já morreram 13 pessoas nas estradas portuguesas

Morreram, entre quinta-feira e sábado, nas estradas portuguesas, 13 pessoas, num total de 668 acidentes rodoviários.

De acordo com o balanço feito pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no âmbito da 'Operação Páscoa 2023', ficaram ainda feridas com gravidade 23 pessoas, tendo sido fiscalizados um total de 18.584 condutores.

Na quinta-feira, morreu em Vila Nova de Gaia um homem de 37 anos e em Portel um homem de 71. Na sexta-feira, morreram em Lousada dois homens de 42 e 62 anos e uma mulher de 52 anos. Já no sábado, morreu na Murtosa uma mulher de 55 anos, em Moimenta da Beira um homem de 52 anos, em Pares uma criança de 10 anos, em penafiel um homem de 53 anos, na Trofa três homens com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos e em Ourém um homem de 37 anos.

Dos mais de 18 mil condutores fiscalizados, 237 conduziam com excesso de álcool no sangue e, destes, 135 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 65 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Registaram-se 3.650 contraordenações rodoviárias, 2.148 por excesso de velocidade, 300 por falta de inspeção periódica obrigatória, 104 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 117 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 205 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 112 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.