Tropeçaram em casa

O interregno dos campeonatos fez mal ao Nápoles e ao PSG que, surpreendentemente, perderam em casa, mas continuam na frente com uma apreciável vantagem. A equipa napolitana foi atropelada pelo Milan, com Rafael Leão a marcar dois golos na goleada (4-0) ao líder da Serie A.

Com este resultado o Milan ultrapassou o rival Inter, que voltou a perder e desceu para a quarta posição. Em França, o PSG continua a desiludir. Perdeu pela segunda vez consecutiva no Parque dos Princípes e tem agora o Lens e o Marselha mais perto e a sonhar com o título. As estrelas de Paris foram assobiadas pelos adeptos e o ambiente dentro e fora do balneário continua escaldante.

Na Premier League, os candidatos ao título golearam e ficou tudo na mesma. Este fim de semana, o líder Arsenal desloca-se a Anfield Road para defrontar o Liverpool, um jogo que pode ser determinante para a conquista do campeonato. O Manchester City tem, teoricamente, um jogo mais fácil em Southampton e pode recuperar pontos aos gunners.

Quem está fora desta luta é o Manchester United que perdeu o jogo e o terceiro lugar para o Newcastle. Na liga espanhola, Barcelona e Real Madrid despacharam os rivais com goleadas e mantêm a distância.