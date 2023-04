Páscoa. GNR registou duas mortes na quinta-feira em operação especial

Foram contabilizados, na quinta-feira, no âmbito da Operação ‘Páscoa 2023’, 240 acidente pela Guarda Nacional Republicana (GNR), tendo havido duas vítimas mortais e nove feridos graves.

A força de segurança explica, em comunicado, divulgado esta sexta-feira, que uma das vítimas, um homem, de 37 anos, morreu devido a uma colisão no concelho de Vila Nova de Gaia. Já a segunda morte aconteceu no concelho de Portel, resultado de uma outra colisão, que matou um homem de 71 anos.

A GNR, ontem, fiscalizou ainda 6.525 condutores, dos quais 37 "conduziam com excesso de álcool". Destes 37, 23 foram detidos "por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l".

Além disso, as autoridades detetaram 1.469 contraordenações rodoviárias: 611 por excesso de velocidade, 108 por falta de inspeção periódica obrigatória, 33 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 56 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 75 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 27 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A Operação especial termina no dia 11 deste mês.