Guerra. Rússia impediu entrada de 'sabotadores ucranianos' no país

A Rússia afirmou, esta quinta-feira, que ‘travou’ um grupo de ucranianos que tentavam entrar no seu território pela região fronteiriça de Bryansk.

"A Guarda de Fronteira do serviço federal de segurança da Rússia na região de Bryansk frustrou uma tentativa de entrada em território russo de um grupo de reconhecimento e sabotagem ucraniana de 20 homens perto da aldeia de Sluchovsk", escreveu, através do Telegram, o governador da região, Alexander Bogomaz, acrescentando que as "unidades das Forças Armadas russas, bem como unidades da Guarda de Fronteira, abriram fogo contra o inimigo".

Contudo, o ministério da Defesa russo afirmou tratar-se de um grupo de 15 pessoas, e não 20.

"O grupo dispersou e, depois de sofrer perdas, retirou-se para território ucraniano. Não houve vítimas entre os militares russos", referiu o ministério.