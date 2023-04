Arrendamento. Lisboa com maior aumento dos preços médios

O preço médio de venda por metro quadrado em Lisboa situa-se atualmente nos 5.149 euros, apenas superado pelos 12.707€ de Paris, revela um estudo da Casafari. Depois surgem Milão (4.969 euros), Barcelona (4.120 euros) e Madrid (4.062 euros).

No que respeita ao arrendamento, a capital portuguesa regista um valor médio de 23€ euros por metro quadrado e torna-se assim na segunda cidade mais cara do sul da Europa para arrendar casa. Este valor é apenas inferior aos 41 euros€ de Paris, igual aos 23 euros€ de Milão e superior aos 22 euros€ de Barcelona e aos 17€euros de Madrid.

No que diz respeito à venda, ●os números da Casafari mostram que, em comparação com o mesmo período de 2022, à exceção de Paris que verificou uma ligeira quebra de 0,3%, os preços nestas cidades aumentaram em média +5,2%. Face ao último trimestre do ano, o crescimento generalizado do preço foi de +1,1%.

Mas, feitas as contas, Lisboa é a cidade com maior subida no preço médio por metro quadrado de venda durante os primeiros três meses do ano, registando um aumento de 9,8% face ao período homólogo e 3,4% em relação aos últimos três meses do ano passado.

A Casafari revela ainda que a oferta de casas para venda «sofreu uma contração nos primeiros meses de 2023, mais concretamente de -0,2% quando comparado ao período homólogo». Barcelona (-16,6%) e Madrid (-11,6%) foram as cidades que mais contribuíram para este cenário. «Esta tendência mantém-se também na comparação com o último trimestre de 2022, porém, além das duas cidades espanholas, Paris destaca-se com um decréscimo de -13,2%. Milão (+5,8%) e Lisboa (+1,3%), por outro lado, aumentaram a sua oferta de propriedades para venda», acrescenta.

Já no arrendamento, analisando todas estas cidades, o preço médio por metro quadrado cresceu 18,3% face ao período homólogo e +1% em relação aos últimos meses do ano passado. Também aqui Lisboa se destaca como a cidade que apresenta aumentos mais significativos: 5,4% face ao último trimestre do ano passado e 40,2% face ao 1.º trimestre de 2022.

Olhando para a oferta de casas para arrendamento, regista-se «uma quebra muito significativa» (-38,1%) em relação ao mesmo período de 2022. Milão (-51,3%), Lisboa (-47,2%) e Madrid (-26%) são as cidades que mais contribuíram para esta tendência.