IRS: Mais de um milhão de declarações

A entrega do IRS_arrancou – como sempre – a 1 de abril e só nos primeiros cinco dias foram submetidas mais de um milhão de declarações. Segundo os dados mais recentes, até às às 1h16 desta quarta-feira, 5 de abril, foram já submetidas 1.003.423 declarações no Portal das Finanças referentes ao IRS.

A maior parte destas declarações foi entregue nos primeiros três dias, segundo os dados do Ministério das Finanças, uma vez que até às 18h30 do dia três tinham sido entregues pelos contribuintes 727.143 declarações de IRS. A maior parte foi submetida através do IRS Automático.

«Os constrangimentos verificados relativamente ao reporte de rendimentos pagos pela Segurança Social, nomeadamente aos pensionistas, estão sanados e o sistema de liquidação do IRS já reflete a totalidade desses rendimentos para os contribuintes em causa», referiram as Finanças.

E lembra que a campanha de IRS de 2022, que arrancou no dia 1 de abril, decorre assim com normalidade, podendo os contribuintes entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho, independentemente da categoria de rendimentos.