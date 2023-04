Turismo religioso na Páscoa. A fé que percorre o mundo

Vaticano. Celebrações com o Papa

O Vaticano recebe aquela que, provavelmente, é a maior e mais simbólica celebração da Semana Santa na Europa. Além das missas diárias, há ainda destaque para a cerimónia do Lava-pés (que acontece na Quinta-feira Santa), altura em que o Papa se ajoelha para lavar os pés a fiéis. O calendário varia de ano para ano mas a Semana Santa começou com o Domingo de Ramos, onde se celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, e culmina com a missa de Páscoa. Mas atenção. Para assistir a uma missa com o Papa é preciso reservar bilhete, que é sempre gratuito. E é melhor fazê-lo com antecedência.

Fátima. O maior local de peregrinação

Fátima recebe peregrinos durante todo o ano e mas a Páscoa – bem como a Semana Santa – é época alta no principal centro religioso do país. Além do Santuário, que é o maior local de peregrinação de Portugal, existe ainda o Museu da Cera e o famoso cenário dos Três Pastorinhos e do Milagre de Fátima. Numa mensagem para o tempo de Páscoa, o reitor do Santuário de Fátima lembrou a conjuntura “difícil” que o mundo atravessa e refletiu sobre a importância daquela que é a festa maior dos cristãos. Além da Missa de Páscoa, existe o Lava-Pés e a Missa da Paixão do Senhor.

Lourdes. Fé e história

O sul de França é muito escolhido para turismo religioso e a Páscoa não é exceção. O destaque vai para Lourdes. A partir desta quinta-feira e até domingo, o Santuário conta com várias celebrações – missas, terços e Via Sacra. E há muitas celebrações que na gruta de Massabielle, o local das Aparições de Lourdes e que está situada no coração do santuário. Algo que decorre durante todo o ano e que terá também lugar nesta altura é a procissão das tochas – acontecem em vários dias – obrigatória para todos os que passam por Lourdes, sejam eles peregrinos ou simples visitantes atraídos pela história e fama do lugar.

Polónia. Uma tradição de segunda-feira

Na Polónia, depois da liturgia da Sexta-Feira Santa, é costume entre os católicos ficar junto de uma estátua de Jesus retirado da cruz dentro da Igreja. Trata-se de uma vigília simbólica que é marcada pelo silêncio e pela oração. Fora do comum é a segunda-feira de Páscoa, também conhecida por segunda-feira molhada. Esta tradição polaca de atirarem água uma sàs outras celebra-se em todo o país e há quem acredite que traz sorte para o resto do ano. As agências de viagens contam com muitas opções para destinos como Cracóvia e Varsóvia. A título de exemplo, o Santuário de São João Paulo II, em Cracóvia, conta com várias celebrações para esta semana Santa.

Compostela. Celebrações impresionantes

O Caminho de Santiago é muito conhecido e estende-se por toda a Europa Ocidental. E todos os anos leva milhares de fiéis católicos à cidade onde se encontra a catedral de Santiago. E se assim o é durante todo o ano, durante a semana Santa este lugar ganha outro significado para quem crê. E mesmo para quem não crê. A Semana Santa conta com impressionantes procissões e a arquitetura dá à comemoração da Paixão de Cristo “um esplendor único e uma solenidade particular”. Onze irmandades compostelanas caminham pela cidade histórica, acompanhadas pelo som agudo das cornetas e pelo ritmo baixo dos tambores, que ecoam nas ruas de pedra. Mas Espanha tem muitas outras cidades que levam a Páscoa a sério.

Terra Santa. Viver a Páscoa na origem

Há quem diga que é a melhor altura para ir a Jerusalém e as celebrações já começaram. Toda a Páscoa vivida na Terra Santa terá um simbolismo diferente por serem retratados os exatos passos de Jesus. Na Sexta-feira Santa a Cidade Velha enche-se de peregrinos que seguem os passos de Jesus até o Gólgota, onde foi crucificado. A procissão tem o nome de ‘O Caminho da Cruz’ e começa às 11h30, partindo da Estação I na Via Dolorosa. Cerimónias como a Última Ceia ou o Lava-pés são recreadas e existe ainda missa na Basílica da Agonia, no Jardim de Gethsemane (no Monte das Oliveiras), para onde Jesus se retirou para rezar e meditar antes de ser entregue por Judas.

Filipinas. Práticas desaconselhadas

Durante a Semana Santa, as Filipinas têm muito para oferecer a quem se encontra no arquipélago. As procissões são o ex-líbris e há sempre muitas associadas às celebrações. Podem ocorrer em vários dias da semana. As províncias de Malolos, Bulacan e Rizal têm enormes procissões na Quarta-feira Santa, que começam por volta das 18h e continuam noite dentro. E contam com estátuas de Jesus, Virgem Maria, 12 Apóstolos, e outros santos. Mas a Páscoa nas Filipinas é levada à letra e mantém-se até hoje um ritual sangrento. Dezenas de pessoas saem às ruas e auto-flagelaram-se para lembrar a morte de Jesus, contrariando as indicações do Vaticano, que desaprova estas práticas.

Texistepeque. Uma tradição curiosa

A 84 quilómetros da capital de El Salvador, a cidade de Texistepeque tem uma tradição diferente. Trata-se de um ritual, conhecido por talciguines, em que pessoas fantasiadas imitam uma luta entre Jesus e o diabo, sendo que o lado do bem vence sempre. Para quem quer visitar o local, o melhor é ter cuidado, uma vez que pode a qualquer momento levar com uma chicotada, mesmo que seja sem intenção. Esta tradição, que se repete todos os anos, começa numa missa. Depois saem os homens vestidos de demónios e um homem vestido de Jesus Cristo, que é perseguido. As chicotadas são consideradas um sacrifício.