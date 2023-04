Treinador do Boca Juniors acusado de abusos sexuais

Jorge Martinez, treinador da equipa principal de futebol feminino do Boca Juniors, foi afastado do cargo após acusações de abusos sexuais por parte da assessora de imprensa do clube, que está no clube desde 2011, mas só assumiu funções na equipa feminina em 2019.

"Como consequência da denúncia de conhecimento público apresentada contra o treinador da equipa feminina de futebol, Jorge Daniel Martínez, o Boca Juniors informa que o afastou das suas funções até que seja tudo esclarecido e se apurem responsabilidades", informou o clube argentino em comunicado.

Florencia Marco diz ter sido vítima de "várias situações de assédio e intimidação" por parte do técnico desde janeiro de 2022, altura em que foi contratado.

A assessora de imprensa comunicou o sucedido ao departamento de Inclusão e Igualdade do Boca Juniors, onde lhe foi dito que "tirasse férias, para, de seguida, atribuir-lhe uma licença até que se completasse o processo administrativo pertinente e se tomasse uma decisão”.

Posto isto, Florência decidiu avançar com uma queixa nas autoridades.