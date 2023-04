Fernando Gomes regressa ao Conselho da FIFA

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, foi eleito para o conselho da FIFA, com um mandato de quatro anos, esta quarta-feira, em Lisboa.

Fernando Gomes, foi eleito por aclamação e era o único candidato. Recorde-se que já tinha ocupado o cargo por duas vezes, com mandatos de dois anos cada, o último foi em 2019.

O regresso do presidente da FPF à FIFA ocorre numa altura em que Portugal se candidata à organização do Mundial-2030, juntamente com Espanha, Ucrânia e Marrocos.