Detido homem que violou companheira em Valongo

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem, de 55 anos, por suspeitas do crime de violação, em contexto de violência doméstica, no final do passado mês de março, em Valongo.

O arguido, casado com a vítima há cerca de 35 anos, terá problemas de alcoolismo e há alguns anos, têm sido habituais os episódios de agressões e violência entre o casal. Há registo de vários processos de violência doméstica.

Nesta ocasião, para além das agressões físicas e verbais que infligiu à vítima, tê-la-á forçado, a contactos sexuais.

As diligências realizadas permitiram recolher indícios da prática dos referidos crime, que acabaram na detenção do agressor.

O detido, sem antecedentes criminais, será presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.