TAP. Montenegro arrasa Governo e PS e exige esclarecimentos a Costa

O líder do PSD, Luís Montenegro, pediu, esta quarta-feira de manhã, responsabilidades políticas ao Governo, na sequência da audiência da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, na terça-feira.

Para Luís Montenegro, o “Governo deixou a TAP a voar às cegas". O social-democrata acusa o Executivo de António Costa de "mentira, logro, indecência, displicência, promiscuidade e desonestidade”.



"Não interessa a TAP, não interessam as pessoas, só interessa o que é mais favorável ao Partido Socialista", afirmou o líder do PSD, acrescentando que "mais do que mentir ficou também demonstrado que o Governo e o PS estão sempre empenhados em enganar o País".

Disse ainda que a audição da presidente demissionária da companhia aérea deixou claro que o “Governo e António só pensam na sua sobrevivência", e desafiou o primeiro-ministro a prestar esclarecimentos.