Aleksander Ceferin reeleito como presidente da UEFA

O esloveno Aleksander Ceferin é esta quarta-feira reeleito para um novo mandato na presidência da UEFA, cargo que possui desde 2016. A eleição ocorre no 47º congresso do organismo do futebol europeu que decorrerá em Lisboa.

Entre as 09h e as 13h, no Centro de Congressos de Lisboa, consta, para além das eleições, a apresentação dos relatórios anuais, incluindo o Relatório e Contas e ainda o Orçamento do organismo para 2023/2024.

Concorrendo sem oposição, Aleksander Ceferin será reeleito para o cargo que ocupa desde 2016. Já, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) será eleito para o Conselho da FIFA, acabando por deixar o cargo de vice-presidente da UEFA pois, aos 71 anos, atinge o limite de idade.

O líder da FPF vai ser eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter cumprido dois mandatos de dois anos cada, o último até 2019, sem que se tivesse recandidatado em 2021, apesar de se ter mantido como membro executivo da UEFA.

Na terça-feira, também na capital portuguesa, o Comité Executivo da UEFA atribuiu a organização do Campeonato da Europa feminino de 2025 à Suíça, em detrimento da candidatura conjunta de Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, na terceira e última votação, depois de terem ficado pelo 'caminho' as pretensões de Polónia e França.