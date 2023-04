Portugal candidata-se para voltar a receber a final da taça da Champions feminina

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira no 47º congresso da UEFA, em Lisboa, que Portugal é candidato a acolher a final da Liga dos Campeões feminina de futebol em 2025, no estádio José Alvalade.

No mesmo congresso onde foi reeleito como presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, o primeiro-ministro anunciou que Portugal era novamente "candidato à organização da final da Liga dos Campeões feminina em 2025, uma competição que recebemos no passado, com sucesso". O governante voltou a felicitar a seleção nacional de futebol feminino por “pela primeira vez, se ter qualificado para uma fase final do mundial”.

António Costa demonstra-se otimista com a candidatura pois em 2013 a final já tinha sido disputada no Estádio do Restelo onde as Alemãs do Wolfsburgo derrotaram as suecas do Tyreso por 4-3.